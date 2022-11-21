Рижский районный суд в ноябре приговорил к общественным работам мужчину, который сломал руку охраннику, когда тот попросил предоставить ковид-сертификат, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.
Покалечил охранника магазина из-за ковид-сертификата: мужчине дали 200 часов общественных работ
Суд приговорил обвиняемого к 200 часам общественных работ и взыскал с него в пользу потерпевшего моральную компенсацию в размере 500 евро.
Обвиняемый умышленно причинил телесные повреждения средней тяжести, поскольку потерпевший выполнял свои профессиональные обязанности и участвовал в пресечении другого противоправного деяния.
20 октября 2021 года обвиняемый зашел в магазин, не предоставив охраннику ковид-сертификат, что позволило бы ему согласно требованиям эпидемиологической безопасности находиться и совершать покупки в помещениях магазина.
Констатировав нарушение, у касс к обвиняемому подошел сотрудник охраны и попросил прекратить правонарушение, покинуть помещения магазина и направил обвиняемого в сторону выхода.
Обвиняемый проигнорировал требования охранника, вступил в конфликт, в порыве гнева схватил охранника за ноги, поднял его на высоту примерно метра и с силой бросил на пол, после чего покинул место происшествия.
В результате этих действий у охранника был констатирован перелом диафиза правого предплечья и перелом локтевой кости, что привело к длительным нарушениям здоровья на срок свыше 21 дня.
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