В ходе боевых действий в аннексированной Луганской области погиб бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий. Как сообщает портал 1rnd.ru, мужчина был посмертно награжден медалью "За отвагу". Ранее он был приговорен к 15 годам колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя, пишет "Медуза".
В Украине погиб осужденный за убийство жены экс-полицейский из РФ. Его наградили медалью
"Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу", - говорится в указе, который подписал глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.
Сергей Кадацкий был завербован в тюрьме.
Кадацкий в 2018 году был приговорен к 15 годам колонии за убийство. Преступление он совершил годом ранее. По информации следствия, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял машину, в которой были его жена и его отец. Супруга скончалась на месте, ее отца спасти удалось. В качестве причины произошедшего СМИ назвали семейную ссору.
"Медуза" отмечает, что Кадацкий - уже не первый заключенный, который получает награду за участие в боевых действиях в Украине. Ранее медаль "За отвагу" получил лидер подмосковной организованной преступной группировки Иван Непаратов, который был осужден за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления на 25 лет. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, летом стало известно, что ЧВК "Вагнер" вербует бойцов для участие в войне в Украине среди заключенных тюрем. В свою очередь в сентябре поступила информация о том, что в ряды ЧВК "Вангер" могли вступить 11 тысяч заключенных, но потом эта цифра выросла до 23 тысяч человек.
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