В Украине погиб осужденный за убийство жены экс-полицейский из РФ. Его наградили медалью

"Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу", - говорится в указе, который подписал глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

Сергей Кадацкий был завербован в тюрьме.

Кадацкий в 2018 году был приговорен к 15 годам колонии за убийство. Преступление он совершил годом ранее. По информации следствия, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял машину, в которой были его жена и его отец. Супруга скончалась на месте, ее отца спасти удалось. В качестве причины произошедшего СМИ назвали семейную ссору.

"Медуза" отмечает, что Кадацкий - уже не первый заключенный, который получает награду за участие в боевых действиях в Украине. Ранее медаль "За отвагу" получил лидер подмосковной организованной преступной группировки Иван Непаратов, который был осужден за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления на 25 лет. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, летом стало известно, что ЧВК "Вагнер" вербует бойцов для участие в войне в Украине среди заключенных тюрем. В свою очередь в сентябре поступила информация о том, что в ряды ЧВК "Вангер" могли вступить 11 тысяч заключенных, но потом эта цифра выросла до 23 тысяч человек.