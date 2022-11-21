Зеленский: Россия запустила по Украине более 4700 ракет

"Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч насильно депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что последняя массированная атака была осуществлена 15 ноября, когда Россияне выпустили по Украине около 100 ракет.

"Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях - из-за ракетного поражения энергетики", - сказал президент Украины.