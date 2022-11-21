Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку 500 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Первый в истории! Роналду установил новый рекорд в Instagram
37-летний футболист уже долгое время является рекордсменом по этому показателю в Instagram, а теперь он стал первым человеком в мире, за которым следит полмиллиарда человек.
Больше подписчиков только у официального аккаунта самой соцсети (570 млн).
Вторым по популярности человеком в соцсети стал аргентинец Лионель Месси - на форварда "ПСЖ" подписаны более 376 млн пользователей. На третьем месте - модель Кайли Дженнер, у которой 372 млн подписчиков.
Четвёртое место занимает певица и актриса Селена Гомес (357 млн подписчиков), а замыкает пятёрку самых популярных людей в Instagram голливудский актёр Дуэйн Джонсон (348 млн подписчиков).
Недавно Роналду в своём профиле разместил совместную фотографию с Лионелем Месси, которая появилась в рамках промо-компании Louis Vuitton и тут же взорвала медиапространство. На данный момент у фотографии свыше 36 миллионов лайков.
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