Национальное объединение выдвигает несколько предложений к декларации правительства в сфере иностранных дел, в том числе призывает внести в документ обязательство о том, что Латвия не будет смягчать санкции против России и Беларуси, сообщил депутат Нацобъединения Рихард Колс.
Санкции - не смягчать. Нациобъединение выдвинуло предложения к декларации правительства
По его словам, рабочая группа по международным делам была одной из первых, завершивших работу над текстом декларации.
Депутат выделил несколько важных для Нацобъединения тем, например, неизменность ориентации на западные ценности и более глубокая интеграция в НАТО. Также Нацобъединение подчеркнуло, что нельзя ослаблять работу по увеличению присутствия сил НАТО в Латвии.
По словам Колса, партия предлагает новые форматы сотрудничества для стран Северной Европы и Балтии (NB8), а также с Канадой, США и Великобританией. Часть предложений касается поддержки Украины до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои вооруженные силы и Украина не восстановит свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.
По мнению Нацобъединения, Украину нужно поддерживать всеми возможными способами - политическими, военными, экономическими. Также должна быть оказана финансовая и гуманитарная помощь.
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