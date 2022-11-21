Сегодня утром, 21 ноября, в 8:08 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Мукусалас в Риге, где автомобиль упал в строительный котлован глубиной около трех метров, сообщили RUS TVNET в VUGD.
Фото ⟩ В Риге автомобиль провалился в строительный котлован
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В Риге автомобиль провалился в строительный котлован
Водитель легкового автомобиля выбрался из машины своими силами. С помощью специального манипулятора автомобиль вытащили из ямы. В 11:01 сотрудники VUGD закончили работу на месте происшествия.
November 21, 2022
В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, но от госпитализации он отказался. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Уже сообщалось, что в понедельник, 21 ноября, с 6 до 11 часов в Латвии было зарегистрировано 36 ДТП без пострадавших, больше всего из которых, или 16, произошло в Рижском регионе. Количество таких аварий - чуть больше, чем обычно.
Однако зарегистрировано и пять аварий с пострадавшими и одним погибшим.
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