Фото ⟩ В Риге автомобиль провалился в строительный котлован

Водитель легкового автомобиля выбрался из машины своими силами. С помощью специального манипулятора автомобиль вытащили из ямы. В 11:01 сотрудники VUGD закончили работу на месте происшествия.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, но от госпитализации он отказался. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Уже сообщалось, что в понедельник, 21 ноября, с 6 до 11 часов в Латвии было зарегистрировано 36 ДТП без пострадавших, больше всего из которых, или 16, произошло в Рижском регионе. Количество таких аварий - чуть больше, чем обычно.

Однако зарегистрировано и пять аварий с пострадавшими и одним погибшим.