В Риге продают "игрушки" российской армейской техники. Комментарий VDD

"Широкий стенд с "игрушками" российской военной техники выставлен в ТЦ Elkor Plaza. Я не думаю, что это нормально. Это уже может быть в компетенции Службы государственной безопасности", - сказал Андрис передаче.

Передача Bez Tabu направилась в магазин со скрытой камерой, чтобы найти стенд с моделями российской военной техники.

На стенде можно было увидеть модели танков, самолетов, вертолетов, зенитно-артиллерийских комплексов, а также других технических единиц. Предполагается, что их нужно собрать самостоятельно, а затем раскрасить.

Передача выяснила, что в магазине можно купить модели техники, аналоги которой в настоящее время используются в войне в Украине.

Представитель Elkor Рональдс Фелдманис заявил: "Мы решительно осуждаем боевые действия на территории Украины. В нашем ассортименте более 150 000 наименований товаров, видимо, это пропустили в процессе работы. Украинская армия также использует технику такого типа".

Передача также обратилась с вопросами к Службе госбезопасности (VDD).

По мнению VDD, торговым точкам следует более тщательно оценивать, какие товары включать в свой ассортимент. Наличие в местах торговли товаров, связанных с армией страны-агрессора, не способствует сплочению латвийского общества.

В то же время, по оценке VDD, наличие в ассортименте торговой точки образцов армейской техники России не следует рассматривать как прямую угрозу безопасности государства или общества. После информации о военных преступлениях, совершенных Россией в Украине, усилилось сопротивление латвийского общества российской пропаганде.

После сюжета передачи Bez Tabu упомянутые модели убрали с полок магазина.