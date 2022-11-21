Снег, пробки и аварии - так началась новая рабочая неделя в Латвии. Рассказываем о главных событиях за понедельник, 21 ноября.
Главное за 21 ноября ⟩ Аварии из-за снега, отказ от изучения русского языка и ПМЖ для граждан РФ и РБ
Новости Латвии:
Министерство образования и науки (МОН) планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, сообщает агентство LETA.
Зритель передачи Bez Tabu Андрис в отделе игрушек торгового центра Elkor Plaza наткнулся на модели военной техники российской армии. Упаковки также были украшены российскими флагами. VDD прокомментировала ситуацию.
Сегодня утром, 21 ноября, в 8:08 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Мукусалас в Риге, где автомобиль упал в строительный котлован глубиной около трех метров, сообщили RUS TVNET в VUGD.
На Саркандаугаве, на перекрестке Ганибу дамбис и улицу Уриекстес, аварии происходили неоднократно. Участники ДТП жалуются, в конкретном месте необходимо изменить движение транспорта, сообщает передача Degpunktā.
В Добеле поезд сбил подростка, который скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщила главный специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.
Утром в понедельник в Риге в результате столкновения нескольких автомобилей пострадали три человека, один погиб, сообщает Государственная полиция.
На Видземском шоссе у Драбиеши из канавы вытаскивают автомобиль, в связи с чем дорога закрыта для движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Вечером в воскресенье в Риге троллейбус зацепил пять припаркованных для стоянки автомобилей, сообщает агентство LETA.
Все четверо избранных в 14-й Сейм нынешних членов правительства отказались от своих зарплат депутатов Сейма.
Недавно в Рижской Восточной клинической университетской больнице 23-летней пациентке с папилломатозом была проведена чрезвычайно сложная и уникальная для Латвии и всего мира операция по реконструкции гортани и трахеи, чтобы женщина могла дышать, есть и говорить самостоятельно.
Рижский районный суд в ноябре приговорил к общественным работам мужчину, который сломал руку охраннику, когда тот попросил предоставить ковид-сертификат, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.
Весной этого года ведущее в Латвии предприятие по переработке молока и производству мороженого Food Union выпустило мороженое со знаковым названием "Слава України", посвященное солидарности с Украиной. В результате предприятие пожертвует 15 000 евро украинскому Благотворительному Фонду "Голоси дітей" ("Голоса детей"). Пожертвование будет осуществлено при поддержке платформы Ziedot.lv.
За рубежом:
В центре Москвы в воскресенье, 20 ноября, произошел пожар, жертвами которого стали семь человек. Площадь возгорания составила около 2500 кв. метров.
Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждалось, украинские военные застрелили российских пленных. При этом издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли люди, которые сдались в плен, пишет "Медуза".
В ночь на 19 ноября в Таллинне пропал 18-летний Симон. На третий день поисковые работы, которые проходили в порту Ноблесснер, были осложнены из-за метели и сильного ветра. В 15:05 в полиции подтвердили, что тело Симона найдено в воде, пишет Rus.Postimees.
В ходе боевых действий в аннексированной Луганской области погиб бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий. Как сообщает портал 1rnd.ru, мужчина был посмертно награжден медалью "За отвагу". Ранее он был приговорен к 15 годам колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя, пишет "Медуза".
Сборная Англии одержала уверенную победу над командой Ирана в своём первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Интересное чтиво:
Латвия в последнее время внесла много разных поправок в свои иммиграционные правила - отменила "золотые визы", сузила возможности получения временного вида на жительство для определенных групп россиян и белорусов, а также обратила внимание на тех, кто сменил латвийский паспорт на российский. RUS TVNET изучает, повлияла ли эта волна изменений на получение постоянного вида на жительство (далее в тексте - ПМЖ) в Латвии?
"Самое популярное видео - это не то, у которого больше просмотров, а то, где такие очень интересные комментарии", - говорит тиктокер из Екабпилса Диана Клепикова. В рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" она рассказала о гневных комментариях и уходе с работы преподавателя английского ради карьеры в Сети.
В июне этого года, когда Янис внес первый платеж по кредиту за рядный дом в Марупе, изменяемая трехмесячная процентная ставка Euribor была ноль. Однако уже во второй половине лета она начала подниматься, и к месячному платежу добавились 40 евро. В свою очередь с середины ноября Euribor снова растет и счета выросли на 150 - 150 евро. "Это много, так как рассчитывали на общий платеж в месяц до 500 евро, а теперь получается около 700, - говорит Янис. - Более того, Европейский центральный банк обещает продолжать повышение процентных ставок".
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