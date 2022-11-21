Главное за 21 ноября ⟩ Аварии из-за снега, отказ от изучения русского языка и ПМЖ для граждан РФ и РБ

В ночь на 19 ноября в Таллинне пропал 18-летний Симон. На третий день поисковые работы, которые проходили в порту Ноблесснер, были осложнены из-за метели и сильного ветра. В 15:05 в полиции подтвердили, что тело Симона найдено в воде, пишет Rus.Postimees.

В ходе боевых действий в аннексированной Луганской области погиб бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий. Как сообщает портал 1rnd.ru, мужчина был посмертно награжден медалью "За отвагу". Ранее он был приговорен к 15 годам колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя, пишет "Медуза".

Сборная Англии одержала уверенную победу над командой Ирана в своём первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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Латвия в последнее время внесла много разных поправок в свои иммиграционные правила - отменила "золотые визы", сузила возможности получения временного вида на жительство для определенных групп россиян и белорусов, а также обратила внимание на тех, кто сменил латвийский паспорт на российский. RUS TVNET изучает, повлияла ли эта волна изменений на получение постоянного вида на жительство (далее в тексте - ПМЖ) в Латвии?

"Самое популярное видео - это не то, у которого больше просмотров, а то, где такие очень интересные комментарии", - говорит тиктокер из Екабпилса Диана Клепикова. В рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" она рассказала о гневных комментариях и уходе с работы преподавателя английского ради карьеры в Сети. ​

В июне этого года, когда Янис внес первый платеж по кредиту за рядный дом в Марупе, изменяемая трехмесячная процентная ставка Euribor была ноль. Однако уже во второй половине лета она начала подниматься, и к месячному платежу добавились 40 евро. В свою очередь с середины ноября Euribor снова растет и счета выросли на 150 - 150 евро. "Это много, так как рассчитывали на общий платеж в месяц до 500 евро, а теперь получается около 700, - говорит Янис. - Более того, Европейский центральный банк обещает продолжать повышение процентных ставок".