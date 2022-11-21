Нидерланды лишь в концовке матча вырвали победу у Сенегала

Матч проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился победой сборной Нидерландов со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл в равной борьбе - обе команды имели опасные моменты, но счёт так и не был открыт.

Во втором тайме моментов практически не было и лишь на 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели открыть счёт - Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота. На 9-й компенсированной минуте Дэви Классен удачно сыграл на добивании и установил окончательный счёт встречи.

В следующем матче голландцы сыграют с эквадорцами, а сенегальцы встретятся со сборной Катара. Обе игры пройдут 25 ноября.

21 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, США - Уэльс

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