В Лиепае заменили все старые трамваи

В октябре трамваи в городе проехали почти 55 000 километров, и 99,58% всех перевозок по маршруту выполнено на трамваях нового поколения. Старые вагоны используются лишь в очень редких случаях и будут оставлены как запас.

Новые низкопольные трамваи производятся на хорватском заводе Končar Electric Vehicles Inc специально для Лиепаи. Длина одного вагона - 20,7 метра, высота - 3,4 метра без пантографа, вес - 28 тонн. Трамвай может развивать максимальную скорость 70 километров в час (км/ч), но из соображений безопасности в городских условиях он запрограммирован так, чтобы скорость не превышала 50 км/ч.

В отличие от старых вагонов новые трамваи специально адаптированы для удобного входа родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Вагоны также оснащены современной системой оповещения пассажиров, видеонаблюдением, оборудованием для кондиционирования воздуха и другими опциями.

Закупка трамваев софинансируется из фондов ЕС. Второй этап договора предусматривает покупку дополнительных вагонов, реконструкцию путей и прилегающей инфраструктуры участка улицы Лиела, покупку подъемника и реконструкцию путей в депо. Общая стоимость второго этапа проекта составляет 11,824 млн евро, из которых 10 млн евро софинансирует Фонд сплочения.