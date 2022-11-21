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Парламентская ассамблея НАТО призвала объявить Россию "террористическим государством"

rus.tvnet.lv
Парламентская ассамблея НАТО призвала объявить Россию "террористическим государством"
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Evgenii Sribnyi/Shutterstock

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран официально объявить Россию "террористическим государством", пишет "Медуза".

Данная резолюция была принята 21 ноября.

В резолюции также содержится призыв предпринять согласованные действия для организации международного трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине и призвал мировое сообщество расследовать и провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины.

Аналогичную резолюцию с призывом объявить Россию "террористическим режимом" в октябре приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Политический режим в России в разных формулировках уже назвали "террористическим" парламенты Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и Чехии.

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