Видео ⟩ Местные жители о трагедии в Добеле, где 17-летний мальчик попал под поезд

Известно, что молодой человек переходил железнодорожные пути необдуманно - с капюшоном на голове и в наушниках. Когда машинист начал тормозить, было уже поздно - чтобы полностью остановиться, поезду весом в несколько сотен тонн нужно пройти тормозной путь длиной от нескольких сотен метров до километра.

Местный дворник Раймонд говорит, что молодой человек переходил пути в глухом месте. Мужчина допускает, что люди пересекают это место по пути домой, когда как дальше имеется полноценный железнодорожный переход.

Железнодорожник Николай рассказывает, что увидел приближающийся поезд, который был вынужден резко затормозить и остановился так быстро, как только мог. Но молодой человек все равно оказался сбит, а параллельно шли два других поезда.

Местная жительница рассказывает, что слышала громкий визг на рельсах, однако вагоны двигались медленно, поэтому она подумала, что кто-то занимается железнодорожными работами.

По словам местных жителей, это место, где часто пересекают железную дорогу, унесло не одну жизнь.

Спасательные работы на месте аварии продолжались более часа. Также было остановлено движение на единственном железнодорожном переезде в Добеле.

Госполиция Латвии напоминает, что перед переходом железнодорожных путей необходимо посмотреть направо и налево и убедиться, что ни с одной, ни с другой стороны не приближается поезд, и только после этого пути можно переходить. Правоохранители возбудили по факту инцидента уголовное дело.