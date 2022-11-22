Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали в армию

По информации источника, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

Эту информацию подтвердил Евгений Плющенко, в академии которого Липницкая и Тарасенко работали в последние годы.

"Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него осталась жена и маленький ребёнок, но он всё равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю", - цитируют Плющенко "Р-Спорт".

Яна Рудковская также подтвердила, что Тарасенко добровольно решил принять участие в боевых действиях в Украине. "Мы могли сделать отсрочку ему. Но он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины. Юля тяжело переживает, мы её всячески поддерживаем", - приводит слова Рудковской "Спорт-Экспресс".

Тарасенко закончил карьеру после сезона-2017/2018. Что касается Липницкой, то она ушла из спорта после сезона-2016/2017. Летом 2020 года у Тарасенко и Липницкой родилась дочь. Девочку назвали Каталиной.