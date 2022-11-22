Во вторник, 22 ноября, президент Эгил Левитс официально выдвинет на пост премьер-министра действующего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое единство") .
Левитс официально выдвинул кандидатуру Кариньша на пост премьер-министра
Левитс объявил о кандидатуре Кариньша на пресс-конференции, добавив, что он подпишет соответствующий документ позже в этот же день.
Кариньш и представляемое им "Новое Единство" (НЕ) занимались формированием правительства после выборов в Сейм с начала октября, когда на выборах в 14-й Сейм партия получила поддержку наибольшего числа избирателей, а другие партии признали, что именно НЕ должно взять на себя инициативу по формированию следующего правительства. Ранее Левитс также назначил Кариньша руководителем переговоров по формированию будущего правительства.
После выборов НЕ выразило желание сформировать коалицию из четырех политических сил - НЕ, "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение (НО) и "Прогрессивных", но из-за "идеологических возражений" ОС и НО, "Прогрессивные" были исключены из переговоров. В настоящее время ведется работа по созданию правительства, в котором работали бы три партии.
Согласно Конституции, Кабинет Министров формируется лицом, приглашенным Президентом. Кабинет Министров состоит из Премьер-министра и приглашенных им министров.
Если будет достигнута договоренность о формировании коалиции, для утверждения второго правительства Кариньша потребуется еще голосование в Сейме по составу Кабмина. Неофициально ходили слухи о возможных кандидатах в министры, но официально они пока не названы.
Согласно архиву агентства LETA, Кариньш родился в США, а переехав в Латвию, изначально занимался предпринимательством. Он занялся политикой, когда был одним из основателей партии "Новое время". В 2002 году Кариньш успешно баллотировался на выборах в Сейм от этого списка. После отставки правительства Эйнара Репше в 2004 году "Новое время" рекомендовало Кариньша на пост премьер-министра, однако тогда на эту должность был выбран представитель Союза зеленых и крестьян Индулис Эмсис.
От списка "Нового времени" Кариньш в 2009 году участвовал в выборах и в Европарламент, а в 2014 сменил партию на "Единство". Оба раза он избирался в Европейский парламент.
В январе 2019 года Сейм утвердил Кабинет министров во главе с Кариньшем, который на данный момент, после созыва нового, 14-го Сейма, продолжает работать как условно "техническое" правительство.
Кариньш является председателем правления партийного объединения "Новое Единство".
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