Левитс официально выдвинул кандидатуру Кариньша на пост премьер-министра

Левитс объявил о кандидатуре Кариньша на пресс-конференции, добавив, что он подпишет соответствующий документ позже в этот же день.

Кариньш и представляемое им "Новое Единство" (НЕ) занимались формированием правительства после выборов в Сейм с начала октября, когда на выборах в 14-й Сейм партия получила поддержку наибольшего числа избирателей, а другие партии признали, что именно НЕ должно взять на себя инициативу по формированию следующего правительства. Ранее Левитс также назначил Кариньша руководителем переговоров по формированию будущего правительства.

После выборов НЕ выразило желание сформировать коалицию из четырех политических сил - НЕ, "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение (НО) и "Прогрессивных", но из-за "идеологических возражений" ОС и НО, "Прогрессивные" были исключены из переговоров. В настоящее время ведется работа по созданию правительства, в котором работали бы три партии.

Согласно Конституции, Кабинет Министров формируется лицом, приглашенным Президентом. Кабинет Министров состоит из Премьер-министра и приглашенных им министров.