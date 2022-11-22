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Выявлено 615 новых случаев Covid-19, скончался один больной

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 615 новых случаев Covid-19, скончался один больной
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Допинг-контроль, иллюстративное фото.
Допинг-контроль, иллюстративное фото. Фото: TOM PENNINGTON

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 615 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 80 до 89 лет.

За это время было выполнено 4 227 тестов на Covid-19, 14,5% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 260,3 до 267,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6084 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 960 450 случаев заражения.

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