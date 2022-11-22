Первая сенсация! Аргентина проиграла Саудовской Аравии в стартовом матче на ЧМ

В первом матче группы "С" аргентинцы уступили Саудовской Аравии со счётом 1:2.

Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них - остальные отменили по причине офсайда. Единственный засчитанный гол на 10-й минуте забил Лионель Месси, который реализовал пенальти.

35-летний Месси стал первым аргентинцем, забившим голы на четырёх разных чемпионатах мира. Предыдущее достижение принадлежит Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте, которые забивали на трёх мундиалях.

Во второй половине игры Саудовская Аравия сумела забить дважды и удержала победный счёт. На 48-й минуте отличился Салех Аль-Шехри, а на 53-й минуте Салем Аль-Даусари установил окончательный результат.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия аргентинцев, которая насчитывала 36 матчей. До мирового рекорда, которым владеет сборная Италии (37 матчей без поражений) аргентинцам не хватило одной игры.

В следующем матче Саудовская Аравия 26 ноября сыграет против Польши, а Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.

22 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоятся ещё три матча :

15:00, Дания - Тунис

18:00, Мексика - Польша

21:00, Франция - Австралия

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