Бывший тренер сборной Латвии по хоккею Олег Знарок скоро потеряет работу в казанском "Ак Барсе", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
СМИ: В ближайшее время Знарок будет уволен
По информации издания, официально об этом решении будет объявлено после выездного матча "Ак Барса" с казахстанским "Барысом", который состоится 23 ноября.
"Ак Барс" находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 32 игр. Клуб из Казани проиграл пять из шести последних матчей.
В последней встрече казанцы уступили "Сибири" со счётом 2:4, а после игры Знарок заявил, что не думает уходить в отставку, отметив плохую атмосферу внутри коллектива.
Напомним, что на протяжении многих лет Знарок работал в паре с нынешним главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем, который отказался ехать в Россию, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.
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