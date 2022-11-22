СМИ: В ближайшее время Знарок будет уволен

По информации издания, официально об этом решении будет объявлено после выездного матча "Ак Барса" с казахстанским "Барысом", который состоится 23 ноября.

"Ак Барс" находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 32 игр. Клуб из Казани проиграл пять из шести последних матчей.

В последней встрече казанцы уступили "Сибири" со счётом 2:4, а после игры Знарок заявил, что не думает уходить в отставку, отметив плохую атмосферу внутри коллектива.

Напомним, что на протяжении многих лет Знарок работал в паре с нынешним главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем, который отказался ехать в Россию, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.