Что будет с пивом на 75 млн евро, которое запретили продавать в Катаре?

Изначально Budweiser должен был стать спонсором финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре, но за два дня до начала турнира власти Катара передумали и заявили, что продажа и употребление алкоголя на стадионах и на улицах будут запрещены.

В итоге Budweiser столкнулся с проблемой - что делать с тоннами запасов пива, которое останется неиспользованным?

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

После объявления о запрете продажи пива на стадионах в компании Budweiser решили подарить всё неиспользованное пиво футбольной сборной, которая выиграет чемпионат мира.

С 1985 года единственным пивом, разрешённым к продаже на ЧМ, является Budweiser. Владеющая брендом компания AB InBev платит за такую возможность по 75 млн долларов за каждый четырёхлетний цикл.

Ожидается, что Budweiser подаст судебный иск против Международной федерации футбола (ФИФА), а та, в свою очередь, обратится в суд за нарушение соглашения властями Дохи, которые установили запрет на продажу пива накануне старта турнира.