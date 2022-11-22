Новостное агентство Associated Press (АР) уволило журналиста Джеймса Лапорта, который предоставил неправильную информацию о падении ракеты на территории Польши на прошлой неделе. Об увольнении журналиста сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в редакции АР.
СМИ: Агентство AP уволило журналиста, сообщившего о падении российской ракеты в Польше
"Согласно информации представителя разведки США высокого ранга, российские ракеты пересекли границу государства - члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении Лапорта.
Позднее выяснилось, что эта информация не соответствует правде.
Ракета упала на территории Польши 15 ноября - в день, когда Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину.
Сначала считалось, что ракету запустила Россия, однако затем западные страны пришли к заключению, что произошедшее, скорее всего, результат работы систем противовоздушной обороны Украины. Украина в свою очередь настаивала, что ракету запустила Россия.
Впрочем, страны Запада в любом случае отмечают, что ответственность за произошедшее лежит на России, так как именно она начала войну в Украине.
Как сообщает The Washington Post, Лапорт был уволен с работы после внутреннего расследования АР. В ходе этого расследования был сделан вывод, что
журналист, получив информацию от анонимного источника в разведке США, убедил редакторов издания опубликовать эту информацию, не получив подтверждения от другого независимого источника, утверждая, что публикацию информации утвердил главный редактор.
Издание Associated Press информацию о возможном увольнении журналиста пока не подтвердило.
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