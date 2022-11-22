Лондон указывает на возможные стратегические проблемы Черноморского флота РФ

Министерство обороны Великобритании прокомментировало информацию российских и украинских СМИ о том, что 18 ноября было осуществлено нападение на нефтетерминал недалеко от базы морских сил РФ. Есть подозрения, что атаку организовала Украина.

Министерство отмечает, что вся информация по данному инциденту недоступна, однако любое доказательство о способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, привело бы к новым стратегическим проблемам у Черноморского флота. Кроме того, это еще больше подорвало бы и так снизившееся влияние России в Черном море.

Напомним, СМИ сообщили, что в ночь с 17 на 18 ноября дроны, вероятно, принадлежавшие Украине, напали на нефтетерминал Транснефти. Сама Транснефть сообщения СМИ овергает.

После нападения Украины на российскую базу в Севастополе, Россия переместила несколько подлодок в Новороссийск.

Лондон считает, что украинская атака на эту базу ставит под угрозу размещенные там российские военные транспортные корабли, играющие большую роль в оснащении российских войск с тех пор, как в октябре был поврежден мост, соединяющий Крым с Россией.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля Минобороны Великобритании ежедневно публикует сообщения о ходе войны, чтобы противодействовать нарративу Кремля.