POSTIMEES В ХЕРСОНЕ ⟩ Директор детского дома спас 52 ребенка от депортации в Россию

Наконец, в середине июня в детском доме впервые появились представители оккупационных властей вместе с военными, и забрали все детские документы.

"Начали выяснять, куда пропали дети. Я сказал, что их всех забрали родственники", – сказал Сагайдак. "Старшие дети сказали, что с ними все в порядке и что их надо куда-то отвезти".

Затем начались аресты проукраинских активистов в Херсоне, а также в подвал забрали одну сотрудницу детского дома. Информации о ее судьбе до сих пор нет.

Сагайдак понял, что старших детей тоже, наверное, не оставят в покое, и через месяц точно так же спрятал их в семьях своих знакомых.

"Я вообще-то всю весну надеялся, что нас все-таки эвакуируют отсюда в Украину, – сказал Сагайдак. – Мне постоянно обещали из Украины, что Красный Крест и ОБСЕ организуют «зеленый коридор» для выезда. Мы собрали и приготовили все свои вещи так, чтобы, если бы автобусы прибыли, мы были готовы уехать через 15 минут. В конце концов я понял, что эвакуации не будет".

В июне оккупанты привезли в Степановский детский дом 15 детей из Новопетровского детского дома с директором. Это село находилось прямо на линии фронта, и дети несколько месяцев жили там, прячась в подвале.

Владимир Сагайдак в июле с детьми из детского дома. Фото: Владимир Сагайдак