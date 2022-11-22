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Промах Левандовски с пенальти не позволил Польше победить Мексику

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Промах Левандовски с пенальти не позволил Польше победить Мексику
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Роберт Левандовски
Роберт Левандовски Фото: Reuters/ScanPix

Сборная Польши сыграла вничью с командой Мексики в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре.

Матч проходил на стадионе "Стэдиум 974" и завершился вничью - 0:0.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски во втором тайме имел прекрасную возможность открыть счёт в матче. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, однако игрок "Барселоны" не смог его реализовать - вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей три пенальти подряд на чемпионатах мира (без учёта серии послематчевых пенальти). До Левандовски с "точки" не забивали Казимеж Дейна - в матче против Аргентины на ЧМ-1978, а также Мацей Журавски - в матче против США на ЧМ-2002.

Польша и Мексика выступают в группе "С", в рамках которой ранее Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину (2:1). Во втором туре 26 ноября пройдут матчи Польша - Саудовская Аравия и Аргентина - Мексика.

22 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоятся ещё один матч:

  • 21:00, Франция - Австралия

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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