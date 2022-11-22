Главное за 22 ноября ⟩ Несработавшие сирены, "ведьма" в Сейме, соль из Египта и первая сенсация на ЧМ

Утром в понедельник, 21 ноября, водитель из-за проблем со здоровьем вызвал ДТП с тремя автомобилями. К сожалению, авария закончилась трагически. Водитель погиб, а еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы, сообщает передача Degpunktā на TV3.

В понедельник, 21 января, скончался профессор Латвийского университета Янис Розенфелдс, сообщает юридический факультет ЛУ.

Никита начал заниматься бизнесом в 16 лет. Все началось с продажи электронной техники на сайтах объявлений. Сейчас Никита Коровин - успешный бизнесмен, владелец компании NOLIKTAVA1 и создатель уникального бизнес-клуба в Латвии SELFMADE.

В настоящее время в качестве первого иностранного языка школьники в основном изучают английский, а в качестве второго - чаще всего русский. Планируется, что с 2026/2027 учебного года русского языка больше не будет в расписании уроков, потому что все учебные заведения должны будут предлагать для изучения в качестве второго иностранного один из языков Евросоюза или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями, пишет Diena.

В случае, если жители не в состоянии оплачивать счета за отопление, им надо обратиться за помощью в социальную службу, сказал председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналд Нейманис в интервью программе TV3 900 sekundes.