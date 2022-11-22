Сегодня по всей Латвии звучали сирены. Нет, ничего страшного, кроме того, что две сирены не сработали, не произошло - это была простая проверка. Рассказываем о самом главном за вторник, 22 ноября.
Главное за 22 ноября ⟩ Несработавшие сирены, "ведьма" в Сейме, соль из Египта и первая сенсация на ЧМ
Новости Латвии:
Помощницей депутата Сейма от партии "За стабильность!" Натальи Марченко-Йодко является Санита Петере-Сикле, известная в народе как "белая ведьма", "курземская ведьма", экстрасенс и литотерапевт, пишет портал Apollo.lv. Информация из различных источников свидетельствует, что сейчас она в основном занимается целительством. Например, в 2020 году в определенных кругах ее называли одной из самых сильных целительниц и литотерапевтов.
Во вторник, 22 ноября, в сотрудничестве с информационным центром Министерства внутренних дел VUGD включила сирены тревоги по всей Латвии, чтобы проверить работу системы раннего оповещения. В ходе проверки сработали 162 из 164 установленных по всей Латвии сирен тревоги, сообщили в VUGD.
Во вторник, 22 ноября, президент Эгил Левитс официально выдвинул на пост премьер-министра действующего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Левитс объявил о выдвижении Кариньша сегодня на пресс-конференции, добавив, что подпишет соответствующий документ до конца дня.
Летом из-за российской агрессии в Украине вступили в силу экономические санкции против РФ и Беларуси. В результате этого теперь Латвия для обработки заснеженных улиц закупает соль не у Беларуси, как было раньше, а у Египта и других торговцев. Она обходится почти в два раза дороже
Утром в понедельник, 21 ноября, водитель из-за проблем со здоровьем вызвал ДТП с тремя автомобилями. К сожалению, авария закончилась трагически. Водитель погиб, а еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы, сообщает передача Degpunktā на TV3.
В понедельник, 21 января, скончался профессор Латвийского университета Янис Розенфелдс, сообщает юридический факультет ЛУ.
Никита начал заниматься бизнесом в 16 лет. Все началось с продажи электронной техники на сайтах объявлений. Сейчас Никита Коровин - успешный бизнесмен, владелец компании NOLIKTAVA1 и создатель уникального бизнес-клуба в Латвии SELFMADE.
В настоящее время в качестве первого иностранного языка школьники в основном изучают английский, а в качестве второго - чаще всего русский. Планируется, что с 2026/2027 учебного года русского языка больше не будет в расписании уроков, потому что все учебные заведения должны будут предлагать для изучения в качестве второго иностранного один из языков Евросоюза или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями, пишет Diena.
В случае, если жители не в состоянии оплачивать счета за отопление, им надо обратиться за помощью в социальную службу, сказал председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналд Нейманис в интервью программе TV3 900 sekundes.
В воскресенье, 20 ноября, Латвию потрясла новость о трагедии в Добеле - под товарный поезд попал 17-летний юноша, который от полученных травм скончался на месте. Чтобы узнать больше, программа TV3 Degpunktā пообщалась с местными жителями.
За рубежом:
Служба безопасности Украины провела обыск в энергетической компании VS Energy, которая является ведущей энергетической компанией в нескольких регионах Украины. Владельцами компании являются несколько российских олигархов, а среди акционеров - трое граждан Латвии, сообщает "Украинская правда".
Новостное агентство Associated Press (АР) уволило журналиста Джеймса Лапорта, который предоставил неправильную информацию о падении ракеты на территории Польши на прошлой неделе. Об увольнении журналиста сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в редакции АР.
Бывший тренер сборной Латвии по хоккею Олег Знарок скоро потеряет работу в казанском "Ак Барсе", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Сборная Аргентины стартовала с поражения на чемпионате мира по футболу в Катаре. В первом матче группы "С" аргентинцы уступили Саудовской Аравии со счётом 1:2.
Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липнцикой, был мобилизован и в ближайшее время отбудет в зону боевых действий. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Российские солдаты использовали свалку в Херсоне для сжигания тел умерших - возможно, своих погибших сослуживцев, пишет The Guardian со ссылкой на заявления жителей города.
Интересное чтиво:
В субботу, 19 ноября, в Splendid Palace с аншлагом прошел авторский вечер латвийского теле- и радиоведущего, писателя, журналиста и путешественника Алекса Дубаса. Он длился 2,5 часа, которые пролетели на одном дыхании.
Гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер "Валмиеры" Юргис Калнс, который в минувшем сезоне привёл команду к первому в её истории чемпионству Латвии.
Европейский вещательный союз (EBU) принял решение значительно изменить правила голосования на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023". Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.
Первое и одно из главных условий: чтобы результат получился вкусным, нужно выбирать качественные пельмени. Если сам производитель об этом не позаботился, то вы можете готовить как хотите, но вкусное блюдо у вас не получится.
Наблюдательные покупатели спрашивают: почему адвент-календари с шоколадом такие дорогие? Разбирался портал Apollo.lv.
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Сериалу "Простые истины" исполнилось 23 года. Примечательно, что это был первый российский телероман о школьниках. Сериал о жизни учителей и учеников выходил пять лет (с 1999 по 2004 год). Учителей в нем сыграли Борис Невзоров, Алексей Гуськов, Ольга Будина, Михаил Полицеймако и многие другие.
Многие не смогут назвать столицы этих стран. Давайте проверим ваши знания! Приступим.
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