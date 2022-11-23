"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

В заявлении английской команды говорится, что стороны расторгли договор по взаимному согласию. Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в составе "красных дьяволов".

Роналду после расторжения контракта с "МЮ" стал самым дорогим свободным агентом с рыночной стоимостью в 20 млн евро по оценке Transfermarkt. Он опередил российского нападающего Артёма Дзюбу, который ранее возглавлял данный список с ценой в 4 млн евро.

На прошлой неделе Криштиану Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вызвало скандал. В нём футболист подверг резкой критике руководство "Манчестер Юнайтед" и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьёзно отстаёт от "Реала" и "Ювентуса".

Также португалец заявил, что из него сделали "козла отпущения" за провальные результаты "МЮ" в нынешнем сезоне, что они с главным тренером команды Эриком тен Хагом не уважают друг друга, а также, что он шокирован отсутствием улучшений в клубе с момента ухода из него в 2009 году.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. В августе прошлого года португалец вернулся в английскую команду. Всего за "красных дьяволов" Криштиану забил 145 голов в 346 матчах.

В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Футболист в составе сборной Португалии сейчас находится на чемпионате мира в Катаре, где его команде предстоят матчи против Ганы, Уругвая и Южной Кореи.