В Крыму прогремело несколько взрывов

Во вторник в Севастополе и Евпатории в аннексированном Крыму прогремело несколько взрывов, сообщает украинский телеканал "Суспільне Крим" со ссылкой на местных жителей, в свою очередь назначенная Россией администрация Крыма сообщила об атаке дронов и работе систем ПВО.