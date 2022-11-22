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В Крыму прогремело несколько взрывов

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В Крыму прогремело несколько взрывов
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Крым. Иллюстративное фото
Крым. Иллюстративное фото Фото: Stringer

Во вторник в Севастополе и Евпатории в аннексированном Крыму прогремело несколько взрывов, сообщает украинский телеканал "Суспільне Крим" со ссылкой на местных жителей, в свою очередь назначенная Россией администрация Крыма сообщила об атаке дронов и работе систем ПВО.

По информации телеканала, взрывы слышали жители Севастополя и Евпатории.

Жители Севастополя вероятно, рассказали телеканалу о работе систем противовоздушной обороны. Взрывы раздались на севере города.

Местные Telegram-каналы опубликовали видно, на которых запечатлены звуки взрывов и яркие вспышки.

О работе ПВО сообщил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали. Просьба сохранять спокойствие", - написал он в Telegram.

Позднее он сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом украинские беспилотники. По его словам, два беспилотника пытались атаковать Балаклавскую ТЭС.

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