Дубль Жиру помог Франции разгромить Австралию

Встреча на стадионе "Эль-Джануб" завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин. Затем сборная Франции за 5 минут (27-я и 32-я минута) забила два гола, отметились Адриен Рабьо и Оливье Жиру.

Во втором тайме голы забили Килиан Мбаппе и Жиру, который оформил дубль и догнал Тьерри Анри по голам за сборную (51 гол у обоих). Ещё один забитый мяч сделает 36-летнего форварда абсолютным рекордсменом по голам за сборную Франции.

Жиру также превзошёл достижение Зинедина Зидана, став самым возрастным автором гола в истории французской сборной на чемпионатах мира.

Отметим также Килиана Мбаппе, который забил 5-й гол за Францию на чемпионатах мира. Теперь игрок "ПСЖ" делит третье место в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира с Мишелем Платини и Зинедином Зиданом - у всех по 5 голов. Мбаппе опережают лишь Тьерри Анри (6 голов) и Жюст Фонтен (13).

В группе "D" по итогам игрового дня лидирует Франция (3 очка), Дания - вторая (1 очко), Тунис - третий (1 очко), Австралия - четвёртая (0 очков). В следующем туре французская команда сыграет против Дании, а австралийцы встретятся с Тунисом. Обе игры пройдут 26 ноября.

23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Марокко - Хорватия

15:00, Германия - Япония

18:00, Испания - Коста-Рика

21:00, Бельгия - Канада

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