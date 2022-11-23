Выявлено 636 новых случаев Covid-19, скончался один больной

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 60 до 69 лет.

За это время было выполнено 4056 тестов на Covid-19, 15,7% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 267,3 до 274,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6085 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 961 086 случаев заражения.