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Выявлено 636 новых случаев Covid-19, скончался один больной

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 636 новых случаев Covid-19, скончался один больной
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 636 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 60 до 69 лет.

За это время было выполнено 4056 тестов на Covid-19, 15,7% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 267,3 до 274,2 случая на 100 000 человек. 

С начала пандемии в Латвии скончались 6085 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 961 086 случаев заражения.

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