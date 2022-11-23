Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был замечен в шарфе с силуэтом карты Великой Венгрии на футбольном матче. Украина вызвала посла Венгрии, а Румыния заявила о неприемлемости любых проявлений ревизионизма.
Орбан появился в шарфе с картой, где часть Украины включена в Венгрию
До Первой мировой войны в состав Венгерского королевства входили многие территории, которые сегодня принадлежат другим странам. "Великая Венгрия" включала в себя Венгрию в современных границах, части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.
МИД Украины ожидает извинений за появление Орбана с шарфом, на котором изображена часть Украины в границах Венгрии, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"22 ноября в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине, которому было указано на неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории", - пояснил Николенко.
Такие действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией, заявил дипломат.
Орбан надел шарф с силуэтом карты "Великой Венгрии" в понедельник, 21 ноября, в Будапеште во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Греции.
Министерство иностранных дел Румынии заявило в связи с инцидентом, что считает неприемлемыми любые проявления ревизионизма.
Орбан попытался рассеять возмущение, заявив, что футбол - это не политика.
"Футбол - это не политика. Давайте не видеть то, чего нет", - прокомментировал инцидент Орбан в своих соцсетях.
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