В феврале руководство Франции не верило, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины, а руководство Германии считало, что если это произойдет, то Киеву лучше сдаться. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN Portugal, говоря о взгляде тогдашних союзников Украины на перспективы войны.
Джонсон: Франция не верила, что будет война, а Германия считала, что Киеву лучше сдаться
"Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения", - объяснил бывший премьер-министр Великобритании.
"Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине - сдаться", - сказал Джонсон.
Бывший глава британского правительства от, что власти Франции "до самого последнего момента отрицали" возможность начала вооруженного конфликта.
Джонсон также раскритиковал итальянское правительство. Его премьер-министром в то время был Марио Драги.
В какой-то момент Италия заявила, что просто не может поддержать позицию других стран из-за их зависимости от российских углеводородов, заявил бывший премьер-министр Великобритании.
Он указал, что российский лидер почти убедил себя в том, что из-за воображаемого "единства" России и Украины "дула российских танков будут украшены цветами".
"Разрушенные города, десятки тысяч невинных мирных жителей убиты без разбора в зверских бомбардировках. Удары по школам, детским садам и больницам. Везде, откуда войска Путина оттесняются, мы видим свидетельства его военных преступлений: систематическое насилие, комнаты пыток, мины и ловушки, призванные искалечить тех мирных жителей, которые их найдут", - сказал Джонсон.
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