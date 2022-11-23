Джонсон: Франция не верила, что будет война, а Германия считала, что Киеву лучше сдаться

"Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения", - объяснил бывший премьер-министр Великобритании.

"Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине - сдаться", - сказал Джонсон.

Бывший глава британского правительства от, что власти Франции "до самого последнего момента отрицали" возможность начала вооруженного конфликта.

Джонсон также раскритиковал итальянское правительство. Его премьер-министром в то время был Марио Драги.

В какой-то момент Италия заявила, что просто не может поддержать позицию других стран из-за их зависимости от российских углеводородов, заявил бывший премьер-министр Великобритании.

Он указал, что российский лидер почти убедил себя в том, что из-за воображаемого "единства" России и Украины "дула российских танков будут украшены цветами".

"Разрушенные города, десятки тысяч невинных мирных жителей убиты без разбора в зверских бомбардировках. Удары по школам, детским садам и больницам. Везде, откуда войска Путина оттесняются, мы видим свидетельства его военных преступлений: систематическое насилие, комнаты пыток, мины и ловушки, призванные искалечить тех мирных жителей, которые их найдут", - сказал Джонсон.