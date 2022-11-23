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Rīgas satiksme предупреждает о пробках на Деглавском мосту

rus.tvnet.lv
Rīgas satiksme предупреждает о пробках на Деглавском мосту
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Закрытый Деглавский мост. Иллюстративное фото
Закрытый Деглавский мост. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Жители микрорайонов Пурвциемс и Плявниеки в массовом порядке жалуются на огромные пробки на Деглавском мосту.

"Ну, конкретно мост я минут 15 проезжал, одну остановку", - сообщает Александр, житель Пурвциемса.

"Провела в автобусе 1 час 20 минут, чтобы добраться до центра", - возмущается Раиса, жительница Плявниеков.

Также многие жители отмечают, что общественный транспорт приходит совершенно не по расписанию.

Rīgas satiksme в своем Twitter опубликовало объявление о том, что на мосту проходят ремонтные работы, поэтому возможны опоздания общественного транспорта.


"Внимание! В связи с ремонтными работами на мосту А. Деглава возникли пробки для троллейбусов 22, 11 маршрутов и автобусов 3, 13, 6, 47, 50, 51, 52 маршрутов. Отставание составляет примерно 50 минут".

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