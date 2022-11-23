Rīgas satiksme предупреждает о пробках на Деглавском мосту

"Ну, конкретно мост я минут 15 проезжал, одну остановку", - сообщает Александр, житель Пурвциемса.

"Провела в автобусе 1 час 20 минут, чтобы добраться до центра", - возмущается Раиса, жительница Плявниеков.

Также многие жители отмечают, что общественный транспорт приходит совершенно не по расписанию.

Rīgas satiksme в своем Twitter опубликовало объявление о том, что на мосту проходят ремонтные работы, поэтому возможны опоздания общественного транспорта.



"Внимание! В связи с ремонтными работами на мосту А. Деглава возникли пробки для троллейбусов 22, 11 маршрутов и автобусов 3, 13, 6, 47, 50, 51, 52 маршрутов. Отставание составляет примерно 50 минут".

Uzmanību! Remontdarbu dēļ uz A. Deglava tilta ir izveidojušies sastrēgumi 22., 11. maršruta trolejbusiem un 3., 13., 6., 47., 50., 51., 52. maršruta autobusiem ~ 50 minūtēm. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 23, 2022