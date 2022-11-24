🥔 Тест ⟩ Если вы едите хотя бы 7 из 10 блюд из картофеля, то вы настоящий фанат этого овоща

Говорят, что житель Латвии и картошка неразделимы. Этот овощ действительно прекрасен - мы можем вырастить его сами, а если огорода нет, то можно и купить, и не так дорого. Чего только не приготовишь из картошки - начиная от просто вареной и заканчивая сказочными запеканками. Пройдите тест и узнайте, являетесь ли вы поклонником блюд из картофеля!