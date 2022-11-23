Вице-чемпионы мира хорваты не смогли обыграть сборную Марокко

Встреча прошла на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0. Это уже третья игра на нынешнем турнире, которая закончилась нулевой ничьей.

Для Хорватии нынешний чемпионат мира является шестым в истории национальной команды. Хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира. Сборная Марокко также в шестой раз принимает участие в ЧМ. Высшим достижением команды является выход в 1/8 финала в 1986 году.

Помимо Марокко и Хорватии, в группе "F" чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня. Начало игры в 21:00. Во втором туре 27 ноября пройдут матчи Бельгия - Марокко и Хорватия - Канада.

23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча :

15:00, Германия - Япония

18:00, Испания - Коста-Рика

21:00, Бельгия - Канада

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!