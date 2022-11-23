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Россия ввела на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских

rus.tvnet.lv
Россия ввела на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских
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Вона в Украине
Вона в Украине Фото: Reuters / Scanpix

Россия перебросила на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских, сообщил Центр национального сопротивления.

В центре отметили, что российские власти превращают эти территории в полицейское государство.

"Российские власти продолжают вводить своих полицейских на захваченные в настоящее время территории. Общее количество полицейских, пытающихся взять под контроль население на этих территориях, уже достигло 52 тысяч по сравнению с 42 тысячами в октябре. Кроме того, захваченные территории стали меньше после поражения россиян в битве за Херсон", - говорится в сообщении Центра сопротивления.

По данным центра, в ближайшее время на захваченных территориях ожидается прибытие еще 400 российских полицейских из Пензенской области.

Галерея: Война в Украине

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