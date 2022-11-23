Россия ввела на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских

"Российские власти продолжают вводить своих полицейских на захваченные в настоящее время территории. Общее количество полицейских, пытающихся взять под контроль население на этих территориях, уже достигло 52 тысяч по сравнению с 42 тысячами в октябре. Кроме того, захваченные территории стали меньше после поражения россиян в битве за Херсон", - говорится в сообщении Центра сопротивления.