Россия перебросила на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских, сообщил Центр национального сопротивления.
Россия ввела на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских
Россия ввела на захваченные территории Украины 52 тысячи полицейских
В центре отметили, что российские власти превращают эти территории в полицейское государство.
"Российские власти продолжают вводить своих полицейских на захваченные в настоящее время территории. Общее количество полицейских, пытающихся взять под контроль население на этих территориях, уже достигло 52 тысяч по сравнению с 42 тысячами в октябре. Кроме того, захваченные территории стали меньше после поражения россиян в битве за Херсон", - говорится в сообщении Центра сопротивления.
По данным центра, в ближайшее время на захваченных территориях ожидается прибытие еще 400 российских полицейских из Пензенской области.
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