Главный вопрос ЧМ-2022: почему судьи добавляют так много дополнительных минут?

Компенсированное время - это несколько минут, которые главный арбитр может добавить в каждом из двух таймов (больше добавляют обычно во втором).

Как известно, в футболе течение времени не прерывается, как, например, в баскетболе и хоккее. Даже когда игрок получает травму или игра останавливается по любой другой причине, время матча продолжает идти.

Раньше было принято, чтобы арбитр компенсировал примерно одну-две минуты в первом тайме, если в нём не было значительных пауз, а также примерно три минуты в конце основного времени матча. Конечно, сколько именно времени компенсировать решалось по ситуации, но примерно так это было чаще всего.

Но чемпионат мира в Катаре во многом особенный. Это коснулось и щедрости, с которой арбитры добавляют дополнительные минуты. Например, в матче открытия, в котором не было существенных пауз, добавили 5 минут к обоим таймам.