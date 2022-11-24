Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но у многих болельщиков до сих пор возникает один вопрос - почему арбитры добавляют к матчам так много дополнительных минут?
Главный вопрос ЧМ-2022: почему судьи добавляют так много дополнительных минут?
Компенсированное время - это несколько минут, которые главный арбитр может добавить в каждом из двух таймов (больше добавляют обычно во втором).
Как известно, в футболе течение времени не прерывается, как, например, в баскетболе и хоккее. Даже когда игрок получает травму или игра останавливается по любой другой причине, время матча продолжает идти.
Раньше было принято, чтобы арбитр компенсировал примерно одну-две минуты в первом тайме, если в нём не было значительных пауз, а также примерно три минуты в конце основного времени матча. Конечно, сколько именно времени компенсировать решалось по ситуации, но примерно так это было чаще всего.
Но чемпионат мира в Катаре во многом особенный. Это коснулось и щедрости, с которой арбитры добавляют дополнительные минуты. Например, в матче открытия, в котором не было существенных пауз, добавили 5 минут к обоим таймам.
Ещё "веселее" было в матче между сборными Англии и Ирана, в котором к первому тайму было добавлено 14 минут из-за травмы иранского голкипера. Ещё 10 минут было добавлено ко второму тайму. Итого: футболисты провели на боле 90 минут основного врени и 24 - компенсированного.
In just 4 games at the World Cup, we have seen a total of 64 mins of additional time.— The Football Arena (@thefootyarena) November 22, 2022
Insane! ⏱🤯 pic.twitter.com/X1pq120onW
Почему так происходит?
Глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина объяснил, что арбитры на матчах чемпионата мира в Катаре добавляют много компенсированного времени, исходя из рекомендаций.
"Мы так уже делали на чемпионате мира в России, просили более точно рассчитывать компенсированное время. Просим не удивляться, когда четвёртый судья поднимает табло, где указаны шесть, семь или восемь минут", - сказал Коллина ESPN.
Коллина привёл пример, что в матче с тремя голами одно празднование отнимает одну-полторы минуты. В итоге - потеряно пять-шесть минут игрового времени. А есть ведь ещё замены, травмы и другие паузы...
Коллина также пояснил, что использование видеоповторов учитывается отдельно. Он также указал, что решение о добавленных минутах принимает исключительно четвёртый арбитр матча, ведь главный судья должен уделять всё внимание происходящему на поле.
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