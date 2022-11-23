Против санкций только на словах: Китай прекращает закупку российской нефти

Раньше Китай очень активно покупал российскую нефть, потому что Пекин и Москва договорились о поставках российской нефти. Россия поставляла сырую нефть в Китай со значительными скидками. Но журналистам стало известно о том, что в декабре поставки дальневосточной нефти марки ESPO в Китай приостановятся.

Bloomberg указывает, что поставки российской нефти не прерывались, но пока Китай берет паузу, учитывая, что западные страны собираются ввести потолок цен на российскую нефть.

Важно добавить, что российская нефть марки ESPO очень популярна среди китайских нефтеперерабатывающих компаний, так как позволяет получать большое количество дизельного топлива. Кроме того, закупка сырой нефти этой марки для Китая также очень выгодна с точки зрения логистики.

Следует отметить, что формально Китай не присоединился (и вряд ли присоединится) к санкциям, наложенным на Россию.

Официальный Пекин выступает против введения санкций, но на самом деле Китай соблюдает санкции против России.

Китай, вероятно, рассмотрит вопрос об установлении потолка цен на российскую нефть, который потенциально может составить 60 долларов за баррель.

Ограничения на экспорт российской нефти в Европу вступят в силу 5 декабря. В этот же день может вступить в силу положение о потолке цен на российскую нефть. Ожидается, что те участники рынка, которые откажутся соблюдать потолок цен, рискуют потерять доступ к страховым, банковским и транспортным услугам Европейского союза.

Москва очень недовольна сложившейся ситуацией и грозит прекратить поставки энергоресурсов тем странам, которые будут соблюдать условия потолка цен. Однако если это сделает и Китай, то Россия может полностью лишиться рынка сбыта своей нефти.