Россия вновь обстреливает Украину. Пострадала и Молдова

Телеканал "ТСВ Приднестровье" со ссылкой на "Днестрэнерго" и местное МВД сообщает, что в Приднестровье "огромная системная авария, света нет нигде, все погасло".

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала российское руководство за проблемы с электричеством в Молдов"

Государство - спонсор терроризма

"Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", - написал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Обстрел действительно начался практически сразу после того, как Европейский парламент принял резолюцию, признающую РФ государством-спонсором терроризма. Юридических последствий у этого решения для Москвы пока нет.

Обстрелы с российской стороны продолжаются, воздушная тревога объявлена по всей Украине.