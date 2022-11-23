Очередная сенсация: Япония победила Германию, забив два гола за 8 минут

Игра первого тура группы "Е" состоялась на стадионе "Халифа Интернешнл" в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Японии.

Немцы полностью доминировали в первые полчаса матча, а на 33-й минуте сумели выйти вперёд благодаря голу Илкая Гюндогана, который реализовал 11-метровый удар.

Долгое время встреча проходила под диктовку подопечных Ханса-Дитера Флика, однако на 75-й минуте Япония сумела сравнять счёт благодаря голу Рицу Доана. Через восемь минут японцы вышли вперёд, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину Мануэля Нойера. В оставшиеся минуты Германия пыталась сравнять счёт, но Япония уверенно отражала атаки.

Германия во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира. В 2018 году в России немецкие футболисты проиграли сборной Мексики со счётом 0:1.

В другом матче в группе "Е" сегодня сыграют сборные Испании и Коста-Рики, а в следующем туре Япония сыграет против Коста-Рики, а Германия - против Испании. Оба матча состоятся в воскресенье, 27 ноября.

23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча :

18:00, Испания - Коста-Рика

21:00, Бельгия - Канада

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