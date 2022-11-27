Собчак и Богомолов разводятся, а Заворотнюк попала в ДТП?

Ксения Собчак и Константин Богомолов разводятся?

С таким заголовком в Сети появились статьи из желтой прессы. Портал "Дни.ру" тоже выпустил материал о том, что в паре разлад. Оказалось, что это лишь прогнозы астролога. "Дни.ру" ссылается на специалиста по китайской астрологии Ба Цзы Татьяну Чодрон, которая уверяет, что брак звездной пары начнет рушиться в 2022 году и окончательно перестанет существовать в 2024-м.

Татьяна считает, что в 2022 и 2023 годах вокруг Константина будет невероятно много женщин. Это, с ее слов, и станет причиной развода к Ксенией Собчак.

Журналисты уверены, что прогнозы сбываются. Сейчас идут съемки третьего сезона сериала "Содержанки", а после планируется сериал "Кеша". Не исключают журналисты и воссоединения Ксении с бывшим супругом.

В любом случае Татьяна Чодрон утверждает: еще полтора года пара будет стремиться к тому, чтобы идти на компромиссы в попытках сохранить брак. До роковой даты, которая настанет в 2024 году, время еще есть.

А вы верите астрологам?

Ксения Собчак Фото: Кадр из видео