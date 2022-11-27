Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" рассказывает о самых громких слухах недели. На этот раз СМИ обсудили брак Ксении Собчак и происшествие с Анной Заворотнюк.
Собчак и Богомолов разводятся, а Заворотнюк попала в ДТП?
Ксения Собчак и Константин Богомолов разводятся?
С таким заголовком в Сети появились статьи из желтой прессы. Портал "Дни.ру" тоже выпустил материал о том, что в паре разлад. Оказалось, что это лишь прогнозы астролога. "Дни.ру" ссылается на специалиста по китайской астрологии Ба Цзы Татьяну Чодрон, которая уверяет, что брак звездной пары начнет рушиться в 2022 году и окончательно перестанет существовать в 2024-м.
Татьяна считает, что в 2022 и 2023 годах вокруг Константина будет невероятно много женщин. Это, с ее слов, и станет причиной развода к Ксенией Собчак.
Журналисты уверены, что прогнозы сбываются. Сейчас идут съемки третьего сезона сериала "Содержанки", а после планируется сериал "Кеша". Не исключают журналисты и воссоединения Ксении с бывшим супругом.
В любом случае Татьяна Чодрон утверждает: еще полтора года пара будет стремиться к тому, чтобы идти на компромиссы в попытках сохранить брак. До роковой даты, которая настанет в 2024 году, время еще есть.
А вы верите астрологам?
Анна Заворотнюк попала в ДТП?
25 ноября дочь Анастасии Заворотнюк попала в ДТП в центре Москвы, пишет Popcake.tv.
Анна Заворотнюк ехала не черном внедорожнике Mercedes-Benz G-Class. В машине она находилась не одна, а с близкими подругами. Девушки совершали маневр на дороге, как вдруг в них врезался таксист. Сообщается, что удар пришелся по заднему колесу джипа.
По информации СМИ, Заворотнюк и ее подруги не пострадали, водитель такси - тоже. Анна разместила видео с ДТП в Instagram. Девушка пожаловалась фолловерам, что в ее жизни стало слишком много стресса.
Напомним, новостей о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, практически не поступает. Однако дочь Анастасии Анна изредка рассказывает о ней в соцсетях.
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