Украина: Россия уже готовится к обороне Крыма

Служба военной разведки Украины не зафиксировала эвакуацию российских солдат с севера Крымского полуострова, заявил чиновник.

"Однако мы видим, что они активно готовятся к обороне. Они создают полосу обороны как в Херсонской области на левом берегу Днепра, так и на крымской административной границе на севере полуострова. В том числе строятся позиционные районы в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, потому что при контрнаступлении украинских сил север Крыма будет зоной удара ВСУ", - сказал Черняк.

Комментируя эвакуацию россиян и коллаборационистов из Херсонской и Запорожской областей, чиновник сообщил, что большинство из них едут не в Крым, а в Россию. "Даже они понимают, что так или иначе Россия потеряет Крым и он вернется в состав Украины", - подчеркнул Черняк.

Российские войска стараются держать корабли и боевую технику Черноморского флота под постоянным прикрытием средств ПВО.

"Надеются, что так их удастся уберечь от курения в запрещенных местах и ​​несоблюдения требований безопасности", - сказал представитель спецслужбы, иронично напомнив объяснения, которые Кремль часто предлагает по поводу взрывов в Крыму.

Галерея: Война в Украине, ноябрь 2022 года