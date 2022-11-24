Что значил жест сборной Германии на командном фото перед матчем с Японией?

Как оказалось, это реакция на запрет носить капитанскую повязку OneLove в поддержку меньшинств.

"Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан", - написала пресс-служба немцев в Twitter.

В заявлении Немецкого футбольного союза также отмечается, что речь идёт вовсе не о политическом посыле, так как права человека не подлежат обсуждению, а это должно быть само собой разумеющимся, но всё ещё не является таковым.

"Это то же самое, что лишить нас права голоса. Мы стоим на своей позиции".

Одной из самых громких историй за последнее время стал запрет на ношение футболистами радужных повязок. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики.

Перед матчем Германия - Япония судейская бригада внимательно проверила повязку капитана сборной Германии Мануэля Нойера, на которой была расположена надпись "Нет дискриминации" и изображено сердце.

Кстати, на матче присутствовала глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая всё-таки пришла на игру с повязкой OneLove. Примечательно, что Фезер на трибунах находилась на соседнем кресле с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Что касается самой встречи, то в ней сенсационную победу одержала сборная Японии - 2:1. В следующем туре Япония сыграет против Коста-Рики, а Германия - против Испании. Оба матча состоятся в воскресенье, 27 ноября.