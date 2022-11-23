В среду, 23 ноября, депутаты утвердили состав комиссий Сейма 14-го созыва.
Утвержден новый состав комиссий Сейма и избраны их руководители
Депутаты повторно избрали Рихарда Колса (Национальное объединение) председателем комиссии по иностранным делам. Кандидатуру Колса на пост главы комиссии выдвинул спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Его кандидатуру поддержали все члены комиссии, кроме депутатов партии "За стабильность!" Ильи Иванова и Дмитрия Коваленко. На должность заместителя председателя комиссии Колс предложил кандидатуру Юриса Вилюмса ("Объединенный список"), и большинство членов комиссии ее поддержали.
Депутаты бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма избрали председателем комиссии Анду Чакшу ("Новое Единство"). Отвечая на вопрос, будет ли она занимать этот пост временно, пока не получит предложение стать министром, Чакша ответила, что пока об этом рано говорить, поскольку такое предложение еще не поступило, а новое правительство пока не сформировано. Неофициально упоминается, что Чакша может занять пост министра образования и науки. Заместителем председателя бюджетной комиссии избран Артур Бутанс (Нацобъединение).
Председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции избран депутат Раймонд Бергманис ("Объединенный список"). За Бергманиса проголосовали 10 депутатов, против голосовал депутат Алексей Росликов ("За стабильность!"). Депутат Эдвин Шноре (Национальное объединение) был избран заместителем председателя комиссии, а депутат Янис Скрастиньш ("Новое Единство") - секретарем комиссии.
Депутат "Нового Единства" Андрей Юдин в среду избран председателем юридической комиссии Сейма. За Юдина проголосовали десять депутатов, против голосовал депутат партии "За стабильность!" Игорь Юдин. Новый председатель комиссии предложил избрать своим заместителем депутата Эдмунда Тейрумниекса (Национальное объединение). На должность секретаря юридической комиссии Юдин выдвинул кандидатуру Атиса Дексне ("Объединенный список"), которую депутаты поддержали.
Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам возглавит представитель "Нового Единства" Инга Берзиня. Берзиня выдвинула предложение о назначении депутата Андриса Берзиньша (СЗК) заместителем председателя. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов. На пост секретаря комиссии Берзиня предложила кандидатуру Рамоны Петравичи (ЛПМ), которая раньше была министром благосостояния. Это решение также было поддержано голосованием в комиссии.
Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке избрала председателем комиссии депутата "Нового Единства" Агиту Зариню-Стуре. Депутат Чеслав Батня ("Объединенный список") был избран заместителем председателя комиссии, а депутат, министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) - секретарем комиссии.
Остальные главы комиссий будут избраны в четверг, 24 ноября.
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