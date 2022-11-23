Утвержден новый состав комиссий Сейма и избраны их руководители

Депутаты повторно избрали Рихарда Колса (Национальное объединение) председателем комиссии по иностранным делам . Кандидатуру Колса на пост главы комиссии выдвинул спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Его кандидатуру поддержали все члены комиссии, кроме депутатов партии "За стабильность!" Ильи Иванова и Дмитрия Коваленко. На должность заместителя председателя комиссии Колс предложил кандидатуру Юриса Вилюмса ("Объединенный список"), и большинство членов комиссии ее поддержали.

Депутаты бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма избрали председателем комиссии Анду Чакшу ("Новое Единство"). Отвечая на вопрос, будет ли она занимать этот пост временно, пока не получит предложение стать министром, Чакша ответила, что пока об этом рано говорить, поскольку такое предложение еще не поступило, а новое правительство пока не сформировано. Неофициально упоминается, что Чакша может занять пост министра образования и науки. Заместителем председателя бюджетной комиссии избран Артур Бутанс (Нацобъединение).