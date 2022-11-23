Главное за 23 ноября ⟩ Кариньш и пранкеры из РФ, актуальное для владельцев солнечных панелей и куда хотят уехать латвийцы?

"На самом деле я попал сюда интересным путем", - говорит 26-летний Алексей Вавер (на момент нашей беседы еще Алексей Каленский). В интервью для онлайн-журнала KLIK молодой человек рассказал, как русскоговорящего парня принимали в латвийском шоу The B Team. TikTok māja, ответил на вопросы о своих неоднозначных политических взглядах и объяснил, почему он сменил фамилию.

За рубежом:

В Киеве прогремели взрывы, а мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что российская ракета попала в один из объектов столичной инфраструктуры. Позднее результаты атаки проявились даже в Молдове.

Главный российский телеканал "похоронил" отца Путина раньше, чем тот успел стать отцом будущего президента России. Рассказывая о конференции, посвященной жертвам нацизма, подчиненные Константина Эрнста заявили, что отец Путина погиб, защищая Ленинград в годы Второй мировой войны. Однако Владимир Путин родился в 1952 году.

В среду, 23 ноября, на инфочасе эстонского парламента Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что из-за технической неисправности вышел из строя электрокабель Estlink 1 и призвала людей экономить электроэнергию.

В результате ночного обстрела районной больницы в городе Вольнянск в Запорожской области Украины разрушено родильное отделение, где погиб младенец.

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о завершении "контрразведывательных мероприятий" в Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

Интересное чтиво:

Жизнь в Латвии становится дороже с каждым месяцем - в октябре этого года по сравнению с годом ранее уровень инфляции составил 21,8%, тогда как в среднем по ЕС - 11,5%, а в Скандинавии и того меньше: Норвегия - 7,5%, Швеция - 9,3%, Дания - 10,1%. Неудивительно, что почти каждый второй латвиец (46%) всерьез задумывается о переезде за границу, причем тех, кто планирует покинуть страну навсегда, в два раза больше, чем тех, кто надеется "переждать бурю", отправившись на заработки.

Сборная Японии обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин показал в соцсетях, как проводит время с детьми. Вместе с супругой Аллой Пугачевой он посетил спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре Тель-Авива.

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте команды.