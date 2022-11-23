Испания одержала свою крупнейшую победу на чемпионатах мира

Матч проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился со счётом 7:0 в пользу испанской команды. Так много сборная Испании в матчах мундиалей ранее не забивала.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий Дани Ольмо, а спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ещё 10 минут спустя Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Во втором тайме по голу на свой счёт записали Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и Торрес, который оформил дубль.

Гави (18 лет и 110 дней) стал стал самым молодым автором гола на чемпионате мира с 1958 года, когда отличился 17-летний Пеле

Испания стала шестой сборной, преодолевшей отметку в 100 забитых мячей на чемпионатах мира, составив компанию Франции (124), Италии (128), Аргентине (138), Германии (227) и Бразилии (229).

Испания захватила лидерство в группе "Е", опережая по лучшей разнице мячей Японию. Сборные Германии и Коста-Рики пока набранных очков не имеют. Во втором круге Испания сыграет с Германией, а Коста-Рика - с Японией. Обе встречи состоятся 27 ноября.

23 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, Бельгия - Канада

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