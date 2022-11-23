В лиепайском DEPO у покупателя остановилось сердце. Помогать пришлось работникам

"Очень запоминающимся было нападение на одиноком хуторе, со стороны человека под действием одурманивающих веществ. Он напал на бригаду с вилами, сложилась очень опасная ситуация. А на прошлой неделе наш водитель получил несколько колотых ран в грудь. И это тоже произошло в очень уединенном месте, куда полиция смогла прибыть только через 20 минут. Все это время бригада находилась в темноте, ночью. В окрестностях не было ни домов, ни людей, и все могло закончиться даже более трагично", - рассказала глава NMPD Лиене Ципуле.