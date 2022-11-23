Руководитель Службы скорой медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле поделилась в своем Twitter впечатляющей историей о том, как в лиепайском магазине DEPO спасли жизнь человеку, у которого внезапно остановилось сердце.
В лиепайском DEPO у покупателя остановилось сердце. Помогать пришлось работникам
"Служба NMPD выражает благодарность сотрудникам магазина DEPO в Лиепае, которые вчера исключительно справились с ситуацией, когда у покупателя неожиданно остановилось сердце. Был проведен непрямой массаж сердца, в ожидании бригады медиков было огорожено место для спасения человека. Пациента удалось спасти! Врачи службы посылают свои аплодисменты!" - написала руководитель Ципуле.
@NMPdienests saka paldies Liepājas veikala DEPO darbiniekiem, kas vakar izcili rīkojās, kad pircējam notika pēkšņa sirds apstāšanās - tika veiktas sirds kompresijas, vieta cilvēka glābšanai norobežota,brigādes sagaidītas! Pacientu izdevās glābt!— Liene Cipule (@LieneCipule) November 23, 2022
Dienesta mediķi sūta aplausus!👏
В случае остановки сердца для спасения человека важна каждая минута, поэтому действия сотрудников магазина, несомненно, помогли помочь больному.
К сожалению, отношению к сотрудникам "скорой помощи" на месте вызова не всегда корректное. Ранее в ноябре Lsm.lv передавал, что NMPD хочет внедрить дополнительные меры безопасности для своих сотрудников, включая нательные камеры. Это вызвано недавним происшествием, когда водителю автомашины NMPD было нанесено несколько ранений острым предметом.
Частые оскорбления и оказание противодействия действиям сотрудников службы со стороны пациентов в обычной работе даже не принимаются во внимание. Примерно в 100 случаях в течение года нападения на медиков были более серьезными. В одном из них для спасения медиков пришлось задействовать даже спецназ.
"Очень запоминающимся было нападение на одиноком хуторе, со стороны человека под действием одурманивающих веществ. Он напал на бригаду с вилами, сложилась очень опасная ситуация. А на прошлой неделе наш водитель получил несколько колотых ран в грудь. И это тоже произошло в очень уединенном месте, куда полиция смогла прибыть только через 20 минут. Все это время бригада находилась в темноте, ночью. В окрестностях не было ни домов, ни людей, и все могло закончиться даже более трагично", - рассказала глава NMPD Лиене Ципуле.
В настоящее время у сотрудников бригады есть SOS-кнопка для быстрой связи с оперативным диспетчерским пунктом, а с 2011 года автомобили оснащены камерами видеонаблюдения. Однако основная часть работы происходит вне автомобиля. Поэтому в настоящее время служба разрабатывает предложения по защите медиков, когда они в одиночку отправляются в небезопасную среду.
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