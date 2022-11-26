В недавнем интервью программе "Мне только спросить" главный тренер футбольного клуба "Валмиера" Юргис Калнс среди прочего рассказал о своих тренерских мечтах и амбициях.
"Я уверен, что у меня получится". Тренер "Валмиеры" Юргис Калнс о работе за границей
40-летний Калнс в минувшем сезоне привёл "Валмиеру" к чемпионству Латвии, которое стало первым за всю историю клуба. Успех во внутреннем чемпионате был оценён руководством клуба, которое продлило контракт с Калнсом до 2025 года.
До "Валмиеры", которую Калнс возглавил в феврале 2022 года, он успел поработать тренером в "Ауде", "Супер Нове" и "Тукумсе". В интервью программе "Мне только спросить" на RUS TVNET Юргис Калнс рассказал, что его мечта - работа за рубежом.
"Сколько тренеров из Латвии за рубежом работает? Это первая маленькая мечта - показать латвийскому футболу, что тренер из Латвии может там работать. Я знаю, уверен, что у меня получится. Поэтому не хочу это мечтой называть", - сказал Калнс.
Специалист отметил, что ему хотелось бы попробовать свои силы в чемпионате Бельгии, Венгрии, Хорватии или Польши. По словам Калнса, латвийские тренеры постепенно показывают, что могут добиваться успеха. Если в этом году Калнс сумел привести "Валмиеру" к титулу, то год назад этого добился другой латвийский специалист - Виктор Мороз из РФШ.
"Я думаю, что это только вопрос времени. Мне очень хочется, чтобы мы поломали этот стереотип, чтобы латвийские тренеры заявили о себе и на них начали смотреть за рубежом", - выразил надежду тренер.
Стоит отметить, что многие латвийские футболисты тоже не спешат расставаться с родиной и предпочитают строить карьеру в комфортных условиях, на родном языке, рядом с родными и близкими.
"Не все готовы. У нас даже в "Валмиере" есть игроки, которые из других городов приехали, получили свой первый профессиональный контракт и им комфортно. Он свои денежки получает, всё на месте, рядом база и стадион, жильё, еда... Ему ничего не надо. Но за полгода сразу видно таких игроков и понятно, что футболиста не будет. Потому что наш клуб - про развитие футболиста и его продажу. Если человек не может вдалеке от мамы существовать сам по себе или, наоборот, чувствует себя слишком комфортно и ему больше ничего не надо - это значит лишь то, что от таких игроков нельзя ожидать каких-то больших высот. Потому что там, за пределами Латвии, конкуренция такая, что от тех, кто привык работать в комфортных условиях, быстро избавляются", - говорит Калнс.
Что касается латвийских тренеров, которые в своё время поработали за границей, то на ум приходит всего несколько фамилий: Виктор Добрецов (литовский "Атлантас"), Андрей Штолцерс (гонконгский "Истерн") и, конечно же, Александр Старков (московский "Спартак", азербайджанский "Баку").
Видео: Полное интервью Юргиса Калнса в программе "Мне только спросить"
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