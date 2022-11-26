"Я уверен, что у меня получится". Тренер "Валмиеры" Юргис Калнс о работе за границей

"Не все готовы. У нас даже в "Валмиере" есть игроки, которые из других городов приехали, получили свой первый профессиональный контракт и им комфортно. Он свои денежки получает, всё на месте, рядом база и стадион, жильё, еда... Ему ничего не надо. Но за полгода сразу видно таких игроков и понятно, что футболиста не будет. Потому что наш клуб - про развитие футболиста и его продажу. Если человек не может вдалеке от мамы существовать сам по себе или, наоборот, чувствует себя слишком комфортно и ему больше ничего не надо - это значит лишь то, что от таких игроков нельзя ожидать каких-то больших высот. Потому что там, за пределами Латвии, конкуренция такая, что от тех, кто привык работать в комфортных условиях, быстро избавляются", - говорит Калнс.