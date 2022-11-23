В латвийской системе образования - школах и детских садах - в этом году обучаются более 4000 детей из Украины. Многие посещают две школы одновременно - очно в Латвии и удаленно в Украине. Из-за языкового барьера полноценное включение в латвийскую систему образования невозможно, и школьники из Украины переутомлены и устают, сообщает Dienas ziņas.
Видео ⟩ "Обзывается, включает гимн России". С чем сталкиваются дети украинцев в школах Латвии
Об этом беженцы из Украины заявили в среду, 23 ноября, во время специальной встречи со специалистами соответствующего министерства и Национального центра образования. Другая их часть подчеркнула, что их дети иногда страдают от насилия в школе.
У Инги трое детей: двое старших учатся в общеобразовательной школе Натальи Драудзини, а по вечерам - на дистанционном обучении в Украине. Младший ребенок удаленно посещает первый класс в Украине четыре дня в неделю, а по пятницам посещает латвийский детский сад.
Самой большой проблемой является языковой барьер, из-за которого некоторым украинским школьникам придется остаться в латвийских школах на второй год. На встрече обсуждалась и дискриминация по причине происхождения.
Татьяна, сын которой учится в 5-м классе, говорит, что одноклассник регулярно пристает к ее ребенку: обзывает, толкает, бьет. "Бывает, что во время урока он включит российский гимн. Это продолжается уже два месяца. Я пошла поговорить с классным руководителем - безрезультатно".
Министерство совместно с Государственной службой качества образования обещает реагировать на такие сигналы.
Подробнее - в сюжете Dienas ziņas.
Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)
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