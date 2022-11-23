Видео ⟩ "Обзывается, включает гимн России". С чем встречаются дети украинцев в школах Латвии

Об этом беженцы из Украины заявили в среду, 23 ноября, во время специальной встречи со специалистами соответствующего министерства и Национального центра образования. Другая их часть подчеркнула, что их дети иногда страдают от насилия в школе.

У Инги трое детей: двое старших учатся в общеобразовательной школе Натальи Драудзини, а по вечерам - на дистанционном обучении в Украине. Младший ребенок удаленно посещает первый класс в Украине четыре дня в неделю, а по пятницам посещает латвийский детский сад.

Самой большой проблемой является языковой барьер, из-за которого некоторым украинским школьникам придется остаться в латвийских школах на второй год. На встрече обсуждалась и дискриминация по причине происхождения.

Татьяна, чей сын учится в 5-м классе, говорит, что одноклассник регулярно пристает к ее ребенку: обзывает, толкает, бьет. "Бывает, что во время урока он включит российский гимн. Это продолжается уже два месяца. Я пошла поговорить с классным руководителем - безрезультатно".

Министерство совместно со Службой качества образования обещает реагировать на такие сигналы.

Подробнее - в сюжете Dienas ziņas.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)