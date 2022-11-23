Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Бельгия с минимальным счётом победила Канаду

rus.tvnet.lv
Бельгия с минимальным счётом победила Канаду
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Миши Батшуайи
Миши Батшуайи Фото: Andrachiewicz/PressFocus/SIPA/SCANPIX

Сборная Бельгии с победы стартовала на чемпионате мира в Катаре, обыграв команду Канады в матче первого тура группы "F".

Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился победой сборной Бельгии с минимальным счётом - 1:0.

Канадцы могли открыть счёт на 11-й минуте встречи, но вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил удар Альфонсо Дэвиса с 11-метровой отметки.

Автором единственного в матче гола стал форвард Бельгии Миши Батшуайи, который отличился на 44-й минуте игры.

Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы "F". У Марокко и Хорватии по одному очку, а у канадцев - 0. В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия - с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

24 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча:

  • 12:00, Швейцария - Камерун
  • 15:00, Уругвай - Южная Корея
  • 18:00, Португалия - Гана
  • 21:00, Бразилия - Сербия

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх