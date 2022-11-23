Бельгия с минимальным счётом победила Канаду

Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился победой сборной Бельгии с минимальным счётом - 1:0.

Канадцы могли открыть счёт на 11-й минуте встречи, но вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил удар Альфонсо Дэвиса с 11-метровой отметки.

Автором единственного в матче гола стал форвард Бельгии Миши Батшуайи, который отличился на 44-й минуте игры.

Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы "F". У Марокко и Хорватии по одному очку, а у канадцев - 0. В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия - с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

24 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Швейцария - Камерун

15:00, Уругвай - Южная Корея

18:00, Португалия - Гана

21:00, Бразилия - Сербия

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