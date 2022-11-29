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Ягодинский - конфликт с Тамазом, претензиии к Казакевичу и "удобные" футболисты в сборной

Александр Пилат rus.tvnet.lv
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Ягодинский - конфликт с Тамазом, претензиии к Казакевичу и "удобные" футболисты в сборной
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Гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский футболист Виталий Ягодинский, который рассказал о минувшем сезоне в РФШ, выступлениях в еврокубках и претензиях к главному тренеру сборной Латвии Дайнису Казакевичу.

Сегодня в выпуске:

  • За кого будет болеть и кто победит на ЧМ по футболу?
  • Кто лучший футболист Латвии?
  • О претензиях к "Валмиере"
  • О тех, кому никогда не пожмёт руку
  • Конфликт с Тамазом Пертией
  • Драка с тунисцем
  • Об открытом письме с подписями футболистов
  • Поедет ли в сборную, если её возглавит Тамаз?
  • Зачем решил высказаться о Дайнисе Казакевиче?
  • Что не так со сборной?
  • Почему Казакевич не вызывает в сборную?
  • Правда ли, что отказался быть запасным?
  • Про "удобных" футболистов в сборной
  • Кого следует вызвать в сборную?

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