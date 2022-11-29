Гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский футболист Виталий Ягодинский, который рассказал о минувшем сезоне в РФШ, выступлениях в еврокубках и претензиях к главному тренеру сборной Латвии Дайнису Казакевичу.
Ягодинский - конфликт с Тамазом, претензиии к Казакевичу и "удобные" футболисты в сборной
Ягодинский - конфликт с Тамазом, претензиии к Казакевичу и "удобные" футболисты в сборной
Сегодня в выпуске:
- За кого будет болеть и кто победит на ЧМ по футболу?
- Кто лучший футболист Латвии?
- О претензиях к "Валмиере"
- О тех, кому никогда не пожмёт руку
- Конфликт с Тамазом Пертией
- Драка с тунисцем
- Об открытом письме с подписями футболистов
- Поедет ли в сборную, если её возглавит Тамаз?
- Зачем решил высказаться о Дайнисе Казакевиче?
- Что не так со сборной?
- Почему Казакевич не вызывает в сборную?
- Правда ли, что отказался быть запасным?
- Про "удобных" футболистов в сборной
- Кого следует вызвать в сборную?
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