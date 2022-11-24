Правоохранительные органы России с момента вторжения в Украину зафиксировали значительный рост числа нападений с использованием взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, сообщили в среду российские СМИ.
В России все чаще происходят нападения с использованием оружия и взрывчатки
С января по октябрь число таких преступлений выросло почти на 30%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают СМИ со ссылкой на опубликованные МВД данные статистики.
Наибольшее увеличение числа таких инцидентов зафиксировано в Белгородской и Курской областях, которые находятся у границы с Украиной.
Губернаторы этих областей многократно сообщали об обстрелах, в которых обвиняют Украину. В Киеве обычно эти обвинения не комментируют.
Однако число преступлений с использованием оружия, взрывчатки или их муляжей значительно увеличилось и в Москве, где оно выросло более чем на 200%, по сравнению с прошлым годом, и в Санкт-Петербурге, где оно выросло более чем на 100%.
МВД России официального объяснения причины такой ситуации не предоставило.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!